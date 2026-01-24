التيار الوطني الحرّ في سيدني احتفل بيوم أستراليا وكرّم أبناء الجالية اللبنانية

A + A -

نظّم التيار الوطني الحرّ في سيدني احتفالًا مميزًا بمناسبة "يوم أستراليا"، تكريمًا لأبناء الجالية اللبنانية الذين تركوا بصمة واضحة في المجتمع الأسترالي، وذلك للسنة الثامنة والعشرين على التوالي تحت شعار "متحدون ومبدعون في خدمة المجتمع".وحضر الاحتفال عدد من الشخصيات الرسمية والسياسية والاجتماعية البارزة، من بينهم:النائب الفيدرالي عن ريد، السيدة سالي سيتو، ممثلة رئيس وزراء أستراليا، السيد أنطوني ألبانيزي.النائب عن بانكستاون، السيد جهاد ديب، ممثلاً رئيس حكومة نيو ساوث ويلز، السيد كريس مينز.النائب عن هوكسبوري، روبن بريستون، ممثلة زعيم المعارضة في ولاية نيو ساوث ويلز، السيدة كيلي آن سلوان.النائب عن غرانفيل، السيدة جوليا فين.رئيسة بلدية كامبرلاند، السيدة علا حامد.سعادة قنصل لبنان العام بالإنابة في سيدني، السيدة سارة الديراني، وزوجها السيد جعفر محي الدين.عضو بلدية كانتابري -بانكستاون، السيدة راشيل حريقة، ممثلة رئيس البلدية، السيد بلال الحايك.فرقة StarAbility Dance Performance Group، سفيرة يوم أستراليا في ولاية نيو ساوث ويلز لهذا العام.أعضاء بلدية كامبرلاند: السيدة نديمه كفروني، السيد سومان ساها، السيد سوجان سلفنسيران والسيد أحمد عوفزعضو بلدية بلاكتاون، السيد بيتر كاميليري.قائد شرطة بلدية كامبرلاند، السيد سيمون جلاسير.المحقّق تشارلي بستاني، مدير قسم مكافحة الجرائم.السيدة أدريانا بان، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أستراليا UN Women Australia.ممثلو حركة الاستقلال، حزب الكتائب.ممثلو جمعيات ثقافية ودينية: جمعية الجية، جمعية المشاريع الإسلامية الخيرية، الرابطة المارونية، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم المجلس القاري اوقيانيا ALCU، تجمّع أصدقاء لبنان في الحزب الليبرالي الأسترالي.وسائل الإعلام: Ozarab، المستقبل، التلغراف، الميدل إيست تايمز. صوت الغد استراليا، SBS Arabic ،السيدة كلودين منصور جرمانوس، منسقة هيئة سيدني في التيار الوطني الحرّ, السيد طوني طوق، ممثل المجلس الوطني في التيار الوطني الحرّ.حشد من كوادر ومحبي UALM – التيار الوطني الحرّ أستراليا.قدّم الحفل السيد روني القزي، وافتتح بالنشيد الوطني الأسترالي تلاه دقيقة صمت تكريمًا للشهداء الأبطال.ألقت السيدة كلودين منصور جرمانوس كلمة أكدت فيها أن أستراليا وطن جامع احتضن مختلف الثقافات، وشددت على مسؤولية اللبنانيين الأستراليين في احترام القوانين والقيم والمساهمة الإيجابية في المجتمع، معتبرة أن الانتماء الحقيقي يُقاس بالعطاء والخدمة. وختمت بتهنئة المكرّمين ودعت إلى مواصلة العمل من أجل مجتمع أسترالي أكثر شمولية، مع الحفاظ على الجذور والهوية.توالت الكلمات الرسمية، حيث شكرت النائبة سالي سيتو القيمين على الحفل وأشاد النائب جهاد ديب بجهود الـUALM، فيما ركّزت روبن بريستون على دور المجتمعات في إثراء وتقدّم أستراليا. كما ألقت ممثلة فرقة StarAbility Dance Performance Group، الأنسة ميل يوستاس، كلمة من وحي المناسبة وقدّمت مع الفرقة رقصة أبهرت الحضور. وقد وُجهت تحية خلال جميع الخطابات لروح الراحلة دام ماري بشير.وانضم إلى النائب سالي سيتو كل من النائب جوليا فين، والنائب جهاد ديب، والنائب روبن بريستون على المسرح، إلى جانب كل من السيدة كلودين منصور جرمانوس، منسقة هيئة سيدني في التيار الوطني الحرّ، والآنسة ميل يوستن، لتسليم شهادات التقدير للمكرّمين.عرّفت الآنسة جولين فجلون عن الفائزين بايجاز:* الدكتور إيلي الشامي: تقديرًا لعطاءاته وخدماته في مجال إدارة الاعمال وصناعة الادوية.* السيدة ويندي فنيانوس، السيد غبريال وزوجته السيدة ناديا الياس: تقديرًا لخدماتهم الاجتماعية.* السيدة رندى القطان (ريادة الأعمال)، حيث استلمت جائزتها ابنتها لعدم تمكنها من الحضور لأسباب صحية.واختتم الاحتفال بتقديم تبرع رمزي بقيمة ٢٥٠٠ دولار باسم الـUALM إلى السيدة أدريانا بان من UN Women Australia، عربون شكر وتقدير لجهودهنّ في خدمة المجتمع.