12 B.I.S SARL
خاص - من الإشكالات المسلحة إلى التحالف.. تقارب انتخابي بين القوات وهذه الشخصية!

24
JANUARY
2026
أفادت مصادر سياسية مطّلعة أنّ الاتصالات بين حزب القوات اللبنانية ورجل الأعمال والمصرفي أنطوان الصحناوي لتشكيل لائحة مشتركة في الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الأولى بلغت مرحلة متقدمة، بعد سلسلة لقاءات بعيدة عن الأضواء في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب المصادر، فإن الطرفين يبديان اهتماماً واضحاً بإتمام هذا التحالف الانتخابي، على أن تضمّ اللائحة أيضًا النائب نديم الجميّل.

وتشير المصادر إلى أنّ هذا التقارب يعد لافتا خصوصًا أنّ العلاقة بين القوات اللبنانية والصحناوي كانت سيئة جدا خلال السنوات الماضية، وشهدت خلافات حادة  واشكالات مسلحة وتوترات سياسية وإعلامية، ما جعل أي حديث عن تحالف بين الطرفين يبدو مستبعدا في السابق. وكان قد تردّد مرارا في أروقة القوات أنّ رئيس الحزب سمير جعجع كان يدفع باتجاه تحجيم الدور السياسي للصحناوي وإبعاده عن المشهد الانتخابي، لحسابات مسيحية صرف، إلا أنّ المستجدات السياسية والانتخابية، إضافة إلى حسابات المعركة في دائرة بيروت الأولى، يبدو أنّها فرضت مقاربة أكثر براغماتية لدى الجانبين، ما فتح الباب أمام إعادة وصل ما انقطع، ولو مرحليا، تحت عنوان المعركة الانتخابية المقبلة.
وتختم المصادر بالتأكيد أنّ المفاوضات لم تحسم بشكل نهائي بعد، لكن المؤشرات الحالية توحي بأن إعلان التحالف بات مسألة وقت ما لم تطرأ تطورات تعرقل التفاهم.
