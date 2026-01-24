نائب "الحزب" يكشف: "لسنا ناويين عالتصعيد"... مَن قصد قاسم حول "طويلة ع رقبتكن أن نجرد من السلاح"؟

A + A -

قال النائب حسين الحاج حسن في حديث للـotv إنّه "لن يخوض بتفاصيل خطاب الرئيس عون"، وتابع قائلًا: "لسنا "ناويين عالتصعيد ولا راغبين بما يحصل من تباعد" ولكن نسأل: ما رأيكم عندما يشعر جمهور المقاومة بانه أصبح طرفًا آخر بلبنان؟"

وأضاف: "ما قاله الشيخ قاسم حول "طويلة ع رقبتكن أن نجرد من السلاح" لم يكن موجها لرئاسة الجمهورية بل للإسرائيلي والأميركي."

وأكمل: "دور الرئيس بري وطني ونقدره ومن يراهن على خلاف بين أمل وحزب الله يراهن على سراب ونقول لهم "فليرتاحوا"."

وختم تعليقًا على استعداء برو وعليق: "أتمنى أولًا على جمهورنا وكل القوى تهدئة الخطاب كما نتمنى ألّا يكون الاستدعاء أمام القضاء انتقائياً."