3 منخفضات جوية ستضرب لبنان... الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد!

24
JANUARY
2026
أفادت صفحة الأرصاد الجوية المتخصصة بالطقس عبر صفحتها على "فيسبوك" ان لبنان على موعد مع 3 منخفضات جوية خلال الأسبوع الأخير من كانون الثاني.

المنخفض الأول

منخفض عادي وضعيف الفعالية، يبدأ اليوم السبت 24 كانون الثاني وينحسر يوم الأحد 25 كانون الثاني.

• أمطار ضعيفة إلى متوسطة

• تساقط ثلوج متفرقة على ارتفاع 1800 متر وما فوق بين الحين والآخر

• فترات من الانفراجات الواسعة خلال النهار

• أجواء باردة، خصوصًا خلال الليل

المنخفض الثاني

يمتد بين يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني ويوم الخميس 29 كانون الثاني، وهو منخفض متوسط الفعالية.

• أمطار متفرقة غزيرة أحياناً

• تساقط ثلوج على المرتفعات العالية

• أجواء باردة

المنخفض الثالث

حتى الآن، يُتوقع أن يكون منخفضًا عالي الفعالية ذو تأثيرات قطبية، وذلك بين يوم الجمعة 30 كانون الثاني ويوم السبت 31 كانون الثاني.

• أمطار غزيرة

• تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات العالية

• تفاصيل إضافية ستُحدَّد لاحقًا.

{{article.title}}
