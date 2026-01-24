باسيل استهل جولته في الشوف بزيارة دير مار جرجس - الناعمة: أنتم مدرسة للصمود ومطلبكم ببلدية عادل

A + A -

استهل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زيارته الى قضاء الشوف بزيارة دير مار جرجس الناعمة حيث كان في استقباله عدد من اهالي البلدة، ورافقه النائبان غسان عطالله وفريد البستاني ونائبا الرئيس للشؤون السياسية والإدارية مارتين نجم كتيلي وغسان الخوري.وافتتحَ اللقاء في صالة الكنيسة رئيس الدير الاب ادوار القزي الذي رأى في هذا اللقاء فرصة للتقارب بين المسؤولين والاهالي، شاكرا لباسيل حضوره الى هذه البلدة وهذا الدير.من ثم شكر باسيل رئيس الدير على الاستقبال وقال: أنا سعيد ان نلتقي في الناعمة وفي هذا الدير الاثري التاريخي، مضيفاً: نعيش في هذا البلد بفضل ايماننا والكنيسة هي التي تعلمنا على الايمان وعلى تثبيتنا بارضنا وان تدعو الناس الى الارتباط بالوطن والتمسك بالمبادئ وكيف نحفظ وجودنا في منطقة عانينا فيها الكثير.وتابع: مشكلة الناعمة وبلديتها معروفة وصرختكم وصلت وكل ما تطالبون به هو اداري وليس سياسياً"، مضيفاً: انكم تطالبون ببلدية تمثلكم وتؤمن لكم حقوقكم وعندما نتحدث عن اللامركزية فلهذا السبب والعدالة هي مطلبنا.وقال باسيل: مطلبكم هو مطلبنا على صعيد اللامركزية على مستوى البلد وانتم تطالبون بنوع من اللامركزية لتتمكنوا من ترميم بلدتكم. والعديد من الناس هاجروا لان ظروف البلد لم تسمح لهم وعندما نطالب بحقوق المنتشرين هو لنجعلهم يشعرون انهم مرتبطون بالبلد ولهذا نطالب بنواب لهم ليتابعوا شؤونهم كما أن هناك رئيس بلدية ونائباً في كل بلدة فكذلك يجب ان يكون هناك نواب للانتشار.وختم باسيل: نشكر هذا الدير لرعايته للمنطقة وفي ايام الحرب كان الملجأ للناس وانتم مدرسة للصمود واتينا لنطمئن عليكم ونرى كيف يمكن ان نكون الى جانبكم لتبقوا وتستمروا في أرضكم فنحن ابناء قضية وايمان ولا شيء يهزنا.