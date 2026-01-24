"أصوات تحت الأنقاض"... كشفُ معطيات جديدة عن انهيار المبنى!

A + A -

قال المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI إنّ "فريقين من الانقاذ يعملان في موقع انهيار المبنى أحدهما في الطوابق السفلى والآخر من الأعلى للوصول إلى مكان وجود العائلة."

وأضاف: "الضجيج المحيط بالمبنى المنهار يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة رغم استخدام معدات متخصصة لرصد الأصوات تحت الأنقاض وتم التواصل مع أشخاص أحياء تحت الأنقاض والعمل مستمر لإخراجهم."

وكشف أنّه "تم إنقاذ صبية على قيد الحياة فيما تشير معلومات الأهالي إلى وجود أربعة أشخاص عالقين وعمليات الإنقاذ قد تستغرق من 4 إلى 5 ساعات بحسب طبيعة الردم."

وأفاد أنّ "المبنيين كانا قد أُخليا سابقًا والبلدية وجّهت إنذارات للأهالي وأمّنت لهم أماكن سكن بديلة."