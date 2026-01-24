توغّل قوة إسرائيلية... ماذا حصل فجرًا؟ (فيديو)

A + A -

توغلت فرقة مشاة معادية انطلاقًا من الموقع المستحدث في تلة الحمامص، مرورًا بمنطقة العمرا، باتجاه منطقة الوزاني، وسط متابعة ميدانية للتطورات وتقوم بعملية تفقد و تفتيش في المكان.

كما أفادت "الوكالة الوطنية" عن تعرض محيط رعاة الماشية شرق بلدة الوزاني لإطلاق نار مصدره قوات الإحتلال في قرية الغجر، وبالتزامن يستهدف الموقع المستحدث في "تلة الحمامص" الاطراف الغربية لبساتين الوزاني بالرصاص.