إجراءات احترازية على الحدود مع سوريا وتخوّف... ما السبب؟!

كشف مصدر واسع الاطلاع عن تكثيف ملحوظ للإجراءات الاحترازية، لا سيما على الحدود الشرقية والشمالية اللبنانية، في ضوء المخاوف من محاولات تسلّل لعناصر من تنظيم "داعش"، على خلفية التطوّرات الأمنية في سوريا، ولا سيما فرار أعداد كبيرة من السجناء نتيجة المعارك بين الجيش السوري وقوات "قسد". وأكّد المصدر أنّ هذا الملف يُتابع على أعلى المستويات السياسية والأمنية، وسط تنسيق مستمرّ بين الأجهزة المعنية، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى منع أي اختراق أمني قد يستغل خطورة المرحلة ويهدد الاستقرار الداخلي.