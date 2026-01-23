طرابلسي: هذه الشائبة ما لم تصحح تُعرّض المرسوم للطعن والإبطال...

A + A -

كتب النائب إدغار طرابلسي عبر منصة إكس:

يبقى همّ الناس في القطاع التربوي موضوع اهتمامنا الاول. بالأمس في لجنة التربية النيابية وافقنا بالاجماع على تعديل القانون رقم 4 لملء الشواغر الادارية في الجامعة اللبنانية، ووافقنا على اقتراح قانون للمساواة بين رواتب موظفي الفئة الثالثة فيها، وشكّلنا لجنة فرعية لدرس اقتراح قانون يخص اختصاصيّي المكننة في المدارس الرسمية. وسجّلنا اعتراضنا لشائبة كبرى في مرسوم تشكيل المجالس التحكيمية التي عيّنت مممثلين للمدارس الخاصة لتمثيل الاهالي على قاعدة "انت الخصم والحكم". وهذه الشائبة ما لم تصحح تُعرّض المرسوم للطعن والإبطال.

واليوم وكل يوم، نقف الى جانب المعلّمين والمتعاقدين في التعليم الرسمي ونطلب إنصافهم، ونطلب انهاء ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية.