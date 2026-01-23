إستراحة ما قبل العاصفة.. تحضّروا: أمطار وثلوج وعواصف رعدية في هذا التاريخ!

A + A -

الطقس المتوقع في لبنان:- الجمعة:غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق. من المتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر.- السبت:غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة النهارية وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل كما تنخفض درجات الحرارة الليلية بشكل إضافي، يبقى إحتمال تساقط بعض الأمطار والثلوج الخفيفة المتفرقة (الثلوج ١٨٠٠ متر وما فوق) خلال النهارثم يستقّر الطقس ليلاً. كما نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية إعتبارًا من ارتفاع ١٥٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.- الأحد:قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح ليلاً خاصة جنوب البلاد.