عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026

A+
A-
الأخبار: "المستقبل" أول في عكار ... وقوى التغيير تنحسر
أميركا تطلب حوارًا رسميًا وإتفاقًا ينهي حالة العداء مع إسرائيل
دولة بوليسية في خدمة دولة الاستسلام
غزة لاند "أرض أحلام" المستعمر الجديد
النهار: الخلاف مع الحزب يتّسع: النيابة العامة تتحرك ورئيس الحكومة يؤكد المضي قدماً شمال الليطاني
ترامب: "حزب الله" بقايا صغيرة مقارنة بما كان عليه سابقاً
البناء: ترامب يخسر جولة دافوس بمقاطعة أوروبية صينية روسية وحصر المجلس بغزة | واشنطن تعلن سقوط القرار 1701 واتفاق الهدنة لصالح اتفاق أمني وتفاوض ثنائي | الصحافي حسن عليق: لن أمثل إلا أمام محكمة المطبوعات… وحملة تضامن واسعة
الديار: لبنان أمام الاستحقاق الأخطر... إغضاب ترامب أو التفاوض السياسي!
حزب الله ينتظر توضيحات... وجلسة «الاحتواء» مفصلية
إستياء فرنسي من بطء الإصلاحات: أين الهيئة الناظمة للكهرباء؟
اللواء: سلام يؤكِّد لوزير الخارجية السعودي على التقدُّم الأمني وحصر السلاح
مديرة صندوق النقد تُثني على إصلاحات الحكومة.. «والدمار الجنوبي» لا يخفِّف المواجهة بين بعبدا وحزب الله
الجمهورية: ترامب سأفعل شيئًا من أجل لبنان
ترامب: حزب الله لم يعد كما كان
المدن: سوريا تتّجه جنوباً: السويداء والحزب والاتفاق مع إسرائيل
نداء الوطن: مصير لبنان مُعلّق بخفايا عُمان: انفراجات أو انفجارات
l'orient le jour: Après l'opération contre les FDS en Syrie, la tentation du coup force contre le Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: «قوة عسكرية كبيرة» تتجه نحو إيران
الأنباء الكويتية: الوضع اللبناني مفتوح على احتمالات منها ما يدعو للقلق