عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026

الأخبار: "المستقبل" أول في عكار ... وقوى التغيير تنحسرأميركا تطلب حوارًا رسميًا وإتفاقًا ينهي حالة العداء مع إسرائيلدولة بوليسية في خدمة دولة الاستسلامغزة لاند "أرض أحلام" المستعمر الجديدالنهار: الخلاف مع الحزب يتّسع: النيابة العامة تتحرك ورئيس الحكومة يؤكد المضي قدماً شمال الليطانيترامب: "حزب الله" بقايا صغيرة مقارنة بما كان عليه سابقاًالبناء: ترامب يخسر جولة دافوس بمقاطعة أوروبية صينية روسية وحصر المجلس بغزة | واشنطن تعلن سقوط القرار 1701 واتفاق الهدنة لصالح اتفاق أمني وتفاوض ثنائي | الصحافي حسن عليق: لن أمثل إلا أمام محكمة المطبوعات… وحملة تضامن واسعةالديار: لبنان أمام الاستحقاق الأخطر... إغضاب ترامب أو التفاوض السياسي!حزب الله ينتظر توضيحات... وجلسة «الاحتواء» مفصليةإستياء فرنسي من بطء الإصلاحات: أين الهيئة الناظمة للكهرباء؟اللواء: سلام يؤكِّد لوزير الخارجية السعودي على التقدُّم الأمني وحصر السلاحمديرة صندوق النقد تُثني على إصلاحات الحكومة.. «والدمار الجنوبي» لا يخفِّف المواجهة بين بعبدا وحزب اللهالجمهورية: ترامب سأفعل شيئًا من أجل لبنانترامب: حزب الله لم يعد كما كانالمدن: سوريا تتّجه جنوباً: السويداء والحزب والاتفاق مع إسرائيلنداء الوطن: مصير لبنان مُعلّق بخفايا عُمان: انفراجات أو انفجاراتl'orient le jour: Après l'opération contre les FDS en Syrie, la tentation du coup force contre le Hezbollahالشرق الأوسط السعودية: ترمب: «قوة عسكرية كبيرة» تتجه نحو إيرانالأنباء الكويتية: الوضع اللبناني مفتوح على احتمالات منها ما يدعو للقلق