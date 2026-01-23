living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026

23
JANUARY
2026
الأخبار: "المستقبل" أول في عكار ... وقوى التغيير تنحسر
 أميركا تطلب حوارًا رسميًا وإتفاقًا ينهي حالة العداء مع إسرائيل
 دولة بوليسية في خدمة دولة الاستسلام
 غزة لاند "أرض أحلام" المستعمر الجديد








النهار: الخلاف مع الحزب يتّسع: النيابة العامة تتحرك ورئيس الحكومة يؤكد المضي قدماً شمال الليطاني
ترامب: "حزب الله" بقايا صغيرة مقارنة بما كان عليه سابقاً








 البناء: ترامب يخسر جولة دافوس بمقاطعة أوروبية صينية روسية وحصر المجلس بغزة | واشنطن تعلن سقوط القرار 1701 واتفاق الهدنة لصالح اتفاق أمني وتفاوض ثنائي | الصحافي حسن عليق: لن أمثل إلا أمام محكمة المطبوعات… وحملة تضامن واسعة







 الديار: لبنان أمام الاستحقاق الأخطر... إغضاب ترامب أو التفاوض السياسي!
حزب الله ينتظر توضيحات... وجلسة «الاحتواء» مفصلية
إستياء فرنسي من بطء الإصلاحات: أين الهيئة الناظمة للكهرباء؟






 
  اللواء: سلام يؤكِّد لوزير الخارجية السعودي على التقدُّم الأمني وحصر السلاح
مديرة صندوق النقد تُثني على إصلاحات الحكومة.. «والدمار الجنوبي» لا يخفِّف المواجهة بين بعبدا وحزب الله







 الجمهورية: ترامب سأفعل شيئًا من أجل لبنان
 ترامب: حزب الله لم يعد كما كان





  المدن: سوريا تتّجه جنوباً: السويداء والحزب والاتفاق مع إسرائيل





   
   نداء الوطن: مصير لبنان مُعلّق بخفايا عُمان: انفراجات أو انفجارات







  l'orient le jour: Après l'opération contre les FDS en Syrie, la tentation du coup force contre le Hezbollah






    
      عناوين بعض الصحف العربية



    الشرق الأوسط السعودية:  ترمب: «قوة عسكرية كبيرة» تتجه نحو إيران




   
    الأنباء الكويتية: الوضع اللبناني مفتوح على احتمالات منها ما يدعو للقلق
