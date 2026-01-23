living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026

23
JANUARY
2026
البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مرجع سياسي واكب الوضع في الجنوب منذ ما قبل العام 69 تعليقاً على كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول الإنجاز التاريخي الذي يتحقق لأول مرة منذ العام 69 لجهة أحادية سلاح الدولة اللبنانية جنوب الليطاني أنه لم يكن موفقاً، لأن كلامه صحيح من زاوية نظر سفير غربي في لبنان كان ينزعج من وجود سلاح لغير الدولة هناك ليس حباً بالدولة بل حرصاً على أمن “إسرائيل” حصراً، وكلام سلام غير جائز وليس صحيحاً من زاوية نظر مسؤول لبناني يهتم أولاً بأمن لبنان وسيادته، لأنه من هذه الزاوية فإن سيادة لبنان منتهكة براً وبحراً وجواً وأرضه محتلة ولديه أسرى مجهولو المصير وبيوت تدمّر كل يوم وعائلات تهجّر كل يوم وشباب يقتلون كل يوم. وهذه كارثة تاريخيّة وليست حدثاً يستحق الاحتفال. وبالمقارنة بين أحادية سلاح الدولة وحجم الانتهاكات وغياب الدولة وضمان السيادة والأمن بين عامي 2006 و2023 فإن الجنوبيّين ينحازون لأمنهم وليس لما يحتفل به رئيس الحكومة ولو كانت الدولة تحتفل بأحادية سيطرتها وهي تضمن الأمن لمواطنيها والسيادة على أرضها حتى حدودها الدولية لكان حدثاً تاريخياً يستحق الاحتفال يشارك فيه أهل الجنوب الذين يحبون الدولة، ولكنهم يتلقون كل يوم رسائل الدولة التي تقول إنه حب من طرف واحد.

كواليس
قال دبلوماسي عربي شارك في احتفالية إعلان مجلس السلام الخاص بغزة في دافوس بسويسرا إن الرئيس دونالد ترامب كان محبطاً من حجم التلبية لدعوات وزعتها واشنطن على 60 دولة، كانت الاستجابة لـ15 منها فقط وإن الضعف الكمي للمشاركين رافقه تراجع نوعيّ حيث غابت كل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وكل الدول الأعضاء في مجموعة السبعة الكبار والدول المشاركة غير المعنية بالصراع مباشرة ليست ضمن مجموعة العشرين، وهي في أغلبها دول صف ثالث ورابع مثل منغوليا وكوسوفو وباراغواي وبلغاريا وأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان مع غياب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا والصين والهند والبرازيل وكندا واستراليا وكوريا الجنوبية، وهذا يعني رفضاً دولياً لتوسيع عمل المجلس خارج غزة.





  نداء الوطن: أسرار


يلتقي وزير الخارجية يوسف رجي اليوم وفدًا يمثل قرى العرقوب الحدوديّة ويضمّ رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليّات. وسيطالبون أن تتولّى وزارة الخارجية ملف مزارع شبعا بعيدًا من الاستغلال السياسيّ الذي رافق هذه المسألة لسنوات.

تجزم مصادر قضائيّة بأن الاستدعاءات التي تمّت على خلفيّة التهجّم على رئيس الجمهورية، جاءت عفوًا من القضاء نفسه من دون أيّ إيحاء أو إيعاز من أيّ مرجع رسميّ. وتقول هذه المصادر القضائيّة إن الاستدعاءات ما كانت لتتمّ لولا بلوغ الحملة على الرئيس مستوياتٍ بات السّكوت عنها ضربًا من التخاذل.

وصلت معلومات لجهة دبلوماسية عاملة في لبنان عن استعداد عدد من النوّاب لإعداد اقتراح قانون لتمديد ولاية مجلس النوّاب، إن لجهة تمديد تقنيّ لشهرين أو لفترة أطول.







   اللواء: أسرار


   لغز
طُرح في بعض اللقاءات التي تجري في الخارج موضوع رفع مستوى التفاوض على نحو ما جرى الاتفاق حوله بين إسرائيل وسوريا حول الوضع في منطقة الجولان..

   غمز
 تخضع حسابات فريق سياسي ممانع إلى تدقيق قوي لجهة التحالفات وتركيب اللوائح في العاصمة..


  همس
 يحرص مرجع كبير على خط اتصالات مع عاصمة إقليمية ذات تأثير، لرسم تصوّر لما يتعين القيام به في المرحلة المقبلة.
{{article.title}}
