سلام التقى وزير الخارجية السعودي في دافوس

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في دافوس مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، وقد اطلعه على التقدم الحاصل في المسارات الإصلاحية للحكومة كما في موضوع حصر السلاح على كافة الأراضي اللبنانية مشدداً على انها" المرة الأولى منذ اكثر من خمسين سنة التي يكون للسلطة اللبنانية السيطرة العملانية الكاملة على جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا زالت تحتلها اسرائيل".وقد أعرب الرئيس سلام عن "ثقته في التقدم الحاصل على المستوى الأمني في البلاد وفي السيطرة على المطار والمرافىء"، متمنياً ان "يساعد ذلك على رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وكذلك عن سفر رعايا المملكة إلى لبنان".وقد أثنى بن فرحان على "جهود الحكومة اللبنانية" ، واكد بدوره انه "يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين المملكة ولبنان وتطوير التعاون بين البلدين في شتى الميادين".