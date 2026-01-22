A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a déclaré dans sa déclaration depuis le palais de Baabda : " J'ai rencontré le président de la République, Joseph Aoun, et nous avons abordé de nombreux sujets concernant la région et ce qui s'y passe, ainsi que la situation intérieure au Liban. Nous sommes parvenus à un accord sur tous les sujets abordés, notamment celui de l'unité des États, par suite l'unité du Liban, des institutions et des armes dans les États ainsi qu’au Liban, qui s'inscrit dans le cadre de l'exclusivité des armes et du commandement de l'armée nationale libanaise".Bassil a estimé que "cette question est fondamentale pour la construction de l'État et qu'il s'agit d'un sujet essentiel sur lequel nous nous entendons en tant que Libanais face aux risques de division que nous observons dans la région et dont nous ne pouvons garantir que le Liban en soit à l'abri si nous ne réaffirmons pas notre solidarité les uns envers les autres, car toute idée "diabolique" de ce type est destructive pour le Liban et pour tous les Libanais, des rêves qui ne peuvent aboutir qu'à la destruction. C'est pourquoi il est important d'être attentifs à cette question et de prendre les mesures nécessaires à cet égard".Il a ajouté : "Nous avons bien sûr abordé le sujet des élections et réaffirmé notre position quant au respect des délais constitutionnels et de la loi en vigueur. J'ai expliqué au président de la République l'importance au sujet la diaspora et du projet visant à priver les expatriés de leur droit de vote", il a ajouté : "Ils peuvent voter comme ils le souhaitent, mais priver ces personnes de ce droit est un crime grave envers la nation. Nous avons travaillé dur pendant des décennies pour le protéger, et il n'est pas acceptable de le supprimer à un moment électoral dans l'intérêt d'un candidat particulier.”