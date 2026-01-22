الخوري حول الاستهدافات جنوبًا: لوضع حدّ لهذا التدهور الخطير!

A + A -

كتب النائب السابق سليم الخوري عبر حسابه على إكس:



"شهدت مناطق عدة في الجنوب استهدافات مدمرة متتالية، لم يستثنِ خلالها العدو المدنيين ولا العاملين في الحقل الإعلامي في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يستوجب الإدانة والاستنكار ومطالبة الدولة بالتحرّك الدبلوماسي العاجل لدى رعاة الاتفاق الدوليين لوضع حدّ لهذا التدهور الخطير."