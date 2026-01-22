living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور- ضبط كمّيّة هائلة من الدجاج الفاسد!

22
JANUARY
2026
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــن المديريّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي، ولا سيّما في مجال السّلامة الغذائيّة، بتاريخ 21-01-2026، داهمت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، وبحضور مندوب عن وزارة الصحّة، مستودعَين لتخزين الدّجاج في بلدة سعدنايل، حيث تبيّن أنّهما غير مطابقين لشروط السّلامة الصحّيّة.

وبحسب تقرير وزارة الصّحة، تبيّن وجود مخالفات جسيمة وخطِرة تمسّ شروط السّلامة الصحّيّة، منها:

– تغيّر لون الدّجاج بشكل غير طبيعي.

–  عدم توفّر شروط السّلامة والتبريد اللّازمة، وترك الدّجاج من دون تبريد لفترات طويلة.

وبنتيجة المداهمة، جرى توقيف عشرة أشخاص، تسعة منهم من الجنسيّة السّوريّة وواحد لبناني، كما جرى حجز آليتَي نوع “فان”. وقد سُلِّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، وتمّ ختم المستودعَين بالشّمع الأحمر، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

كذلك، تمّ ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من الدّجاج غير المطابق للشّروط الصحّيّة، جرى تلفها من قبل مفرزة استقصاء البقاع في مطمرٍ عائد لبلديّة زحلة، وفقًا للمعايير الصحّيّة المعتمدة، وبحضور مندوب عن وزارة الصحّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout