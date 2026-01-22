عناوين الصحف ليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026

A + A -

الأخبار: إخلاءات غارات وإغتيالاات... والغضب ينتقل إلى الشارعالعدو يصّعد و"سلطة السيادة" في "كوما!"إسرائيل تنتظر أميركا... النصر على إيران ليس محتومًاالنهار: غارات شديدة العنف تواكب شلّ الميكانيزم... تصاعد التشتّت السياسي حيال الانتخاباتالبناء: ترامب في دافوس: لا تراجع عن السيطرة على غرينلاند ولكن لن نغزوها عسكرياً | مجلس السلام: مشاركة روسية عربية إسلامية وتمسّك أوروبي صيني بالأمم المتحدة | غارات إسرائيلية توزّعت جنوب الليطاني وشماله وسؤال عن خطة الدولة للحماية؟الديار: عدوان جوي واسع على شمالي الليطاني وشباط شهر مفصلي للجنة «الميكانيزم»حسم مسار الانتخابات على النار بعد الموازنة والتاجيل التقني يتقدم مع تسوية؟الحكومة ترمي مشروع الرواتب الى الربيع والقطاع العام الى التصعيداللواء: «ميكانيزم الإحتلال»: توسيع العدوان بانتظار حل ترامب لمشكلة حزب الله!استنفار لبناني خدماتي وعسكري لمواجهة التداعيات.. وجلسة نيابية لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهرالجمهورية: الداخل مأزوم بالسجالات والاعتداءاتهيكل: إلتزامنا بحماية الحدود نهائيالمدن: ضغوط لـ17 أيار آخر: شريط يديره مجلس مدني ولا سلاح حتى الأولينداء الوطن: إسرائيل تفتح شهيتها شمال النهر و "الحزب" يهرب إلى الشارعl'orient le jour: « Mécanisme » à l'arrêt et négociations avec Israël gelées : l'étau se resserre sur le Libanالشرق الأوسط السعودية: الجيش الأميركي يبدأ نقل سجناء «داعش» من سوريا إلى العراقمسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»: الإجراء يقلل من المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية فرارهمالأنباء الكويتية: لبنان تحت ضغط إسرائيلي متدرج سياسياً وعسكرياً وتجميد «الميكانيزم» وخطة الجيش رهن زيارة القائد إلى واشنطن