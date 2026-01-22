living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026

22
JANUARY
2026
 الأخبار: إخلاءات غارات وإغتيالاات... والغضب ينتقل إلى الشارع   
 العدو يصّعد و"سلطة السيادة" في "كوما!"
 إسرائيل تنتظر أميركا... النصر على إيران ليس محتومًا


 



   النهار: غارات شديدة العنف تواكب شلّ الميكانيزم... تصاعد التشتّت السياسي حيال الانتخابات








 البناء: ترامب في دافوس: لا تراجع عن السيطرة على غرينلاند ولكن لن نغزوها عسكرياً | مجلس السلام: مشاركة روسية عربية إسلامية وتمسّك أوروبي صيني بالأمم المتحدة | غارات إسرائيلية توزّعت جنوب الليطاني وشماله وسؤال عن خطة الدولة للحماية؟






 الديار: عدوان جوي واسع على شمالي الليطاني وشباط شهر مفصلي للجنة «الميكانيزم»
حسم مسار الانتخابات على النار بعد الموازنة والتاجيل التقني يتقدم مع تسوية؟
الحكومة ترمي مشروع الرواتب الى الربيع والقطاع العام الى التصعيد





 
  اللواء: «ميكانيزم الإحتلال»: توسيع العدوان بانتظار حل ترامب لمشكلة حزب الله!
استنفار لبناني خدماتي وعسكري لمواجهة التداعيات.. وجلسة نيابية لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر








 الجمهورية: الداخل مأزوم بالسجالات والاعتداءات
 هيكل: إلتزامنا بحماية الحدود نهائي






  المدن: ضغوط لـ17 أيار آخر: شريط يديره مجلس مدني ولا سلاح حتى الأولي





   
   نداء الوطن: إسرائيل تفتح شهيتها شمال النهر و "الحزب" يهرب إلى الشارع







  l'orient le jour: « Mécanisme » à l'arrêt et négociations avec Israël gelées : l'étau se resserre sur le Liban





    
      عناوين بعض الصحف العربية



    الشرق الأوسط السعودية: الجيش الأميركي يبدأ نقل سجناء «داعش» من سوريا إلى العراق
مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»: الإجراء يقلل من المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية فرارهم





   
    الأنباء الكويتية: لبنان تحت ضغط إسرائيلي متدرج سياسياً وعسكرياً وتجميد «الميكانيزم» وخطة الجيش رهن زيارة القائد إلى واشنطن
{{article.title}}
