نداء الوطن: الاعتداء على أراضي المسيحيين في الجنوب مستمرّ

نداء الوطن: في إطار متابعة "نداء الوطن" ملف الاستيلاء على أملاك المسيحيين في منطقة مرجعيون، وبعد التقرير الذي نشرناه سابقًا حول موضوع الاستيلاء على أراضي أهالي جديدة مرجعيون والقليعة وبرج الملوك في منطقة الجرين العقارية، فإن الجهة ذاتها تحاول اليوم الاستيلاء على أراضي مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك ودير المخلص في آبل القمح - الوزاني عن طريق تزوير خريطة صادرة عن لواء حيفا في العام 1931 ومهرها بأنها طبق الأصل وهي لا أصل لها.

وفي هذا السياق، علمت "نداء الوطن" بتوقيف رئيس قلم المحكمة العقارية في النبطية موسى مبارك الذي زوّر الخريطة التابعة لأراضي وقف الكاثوليك في آبل القمح - الوزاني، بالتعاون مع المحامي ضياء الدين زيبارة كما تمّ التلاعب في تاريخ إشارة الاعتراض في مزرعة الجرين، وكذلك أوقف معه الموظف في دائرة المساحة في مرجعيون حسين خريس الذي زوّر مساحة العقارات العائدة للجمهورية اللبنانية في مزرعة الجرين.



توقيف الموظفَين جاء بعد تحقيقات أمن الدولة في النبطية بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في النبطية، وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد طلبان أمام نقابة المحامين في بيروت لرفع الحصانة عن المتورّط في الملفين المحامي ضياء الدين زيبارة، وينتظر من نقابة المحامين استجابة الطلب تسهيلًا لاستكمال التحقيقات.