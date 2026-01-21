living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جبور: صدي يتلهى بالردود الإعلامية ولا يمكنه إلا العودة إلى خطة باسيل

21
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال النائب جيمي جبور " في مقابلة على OTV ان وزير الطاقة الحالي لا يمكنه فعل شيء الا بالعودة الى خطة جبران باسيل في سنة 2010 مشيرا الى ان "هذه الخطة لا تزال سارية وهي تصلح لان تكون خطة 2026 وهم بالنهاية سيعودون الى المعامل والغاز والطاقة البديلة".

واضاف جبور: اليوم حولوا وزارة الطاقة الى وزارة ردود ووزير الطاقة "يضيع" وقته "ويلتهي" بالردود الإعلامية هو وفريقه واليوم على وزير الطاقة ان ينجز ولا ينظر الى ورائه ولكن إذا كان لا ينجز شيئا ولا يستطيع فعل شيء مكبل اليدين ويجلس "ويلتهي" بالإعلام " لكي يعود عشرة سنوات للوراء ويقارنهم بأدائه اليوم فسيخرج خاسرا.

وتابع جبور: "لا يمكنه ان يدعي بأنه جلب الكهرباء ١٨ ساعة في اليوم فنحن جلبناها ١٨ ساعة على ايام ندى البستاني وسيزار ابي خليل وجبران باسيل ونحن انجزنا المراسيم النفطية التي يعمل بها هو اليوم ونحن بدأنا بالسدود التي سيكملها هو اليوم.
وأكد جبور: "الوزير الحالي لا يمكنه فعل شيء جديد يبدع به وهو يسير على ما قام به التيار الوطني الحر ويقول انا اريد استكماله واذا انت ستكمله " فلزق" تمك واذهب للعمل"!
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout