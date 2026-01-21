جبور: صدي يتلهى بالردود الإعلامية ولا يمكنه إلا العودة إلى خطة باسيل

A + A -

قال النائب جيمي جبور " في مقابلة على OTV ان وزير الطاقة الحالي لا يمكنه فعل شيء الا بالعودة الى خطة جبران باسيل في سنة 2010 مشيرا الى ان "هذه الخطة لا تزال سارية وهي تصلح لان تكون خطة 2026 وهم بالنهاية سيعودون الى المعامل والغاز والطاقة البديلة".واضاف جبور: اليوم حولوا وزارة الطاقة الى وزارة ردود ووزير الطاقة "يضيع" وقته "ويلتهي" بالردود الإعلامية هو وفريقه واليوم على وزير الطاقة ان ينجز ولا ينظر الى ورائه ولكن إذا كان لا ينجز شيئا ولا يستطيع فعل شيء مكبل اليدين ويجلس "ويلتهي" بالإعلام " لكي يعود عشرة سنوات للوراء ويقارنهم بأدائه اليوم فسيخرج خاسرا.وتابع جبور: "لا يمكنه ان يدعي بأنه جلب الكهرباء ١٨ ساعة في اليوم فنحن جلبناها ١٨ ساعة على ايام ندى البستاني وسيزار ابي خليل وجبران باسيل ونحن انجزنا المراسيم النفطية التي يعمل بها هو اليوم ونحن بدأنا بالسدود التي سيكملها هو اليوم.وأكد جبور: "الوزير الحالي لا يمكنه فعل شيء جديد يبدع به وهو يسير على ما قام به التيار الوطني الحر ويقول انا اريد استكماله واذا انت ستكمله " فلزق" تمك واذهب للعمل"!