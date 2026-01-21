بري: لم تعد تجدي لبنان واللبنانيين بيانات الشجب والإدانة وما ينقذ لبنان ويحرر أرضه الوحدة الوطنية

A + A -

تابع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الوقائع الميدانية جراء العدوان الجوي الإسرائيلي الذي إستهدف مساء اليوم بلدات قناريت، الخرايب، الكفور، جرجوع وأنصار، وأعطى توجيهاته للأجهزة المختصة في الدفاع المدني التابع لـ"كشافة الرسالة الإسلامية"، ومكتب الخدمات الاجتماعية في "حركة أمل"، والمجالس البلدية المعنية، بوضع كل إمكاناتها في تصرف عشرات العائلات التي دمرت منازلها وأصبحت بلأ مأوى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.الرئيس نبيه بري وتعليقاً على العدوان الاسرائيلي أكتفى بالقول: "لم يعد يجدي لبنان واللبنانيين بيانات الشجب والإدانة، ما ينقذ لبنان ويحرر أرضه ويحصنه في مواجهة العدوانية الإسرائيلية الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا اليوم لا سيما الاعلاميون منهم.