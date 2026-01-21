living cost indicators
فريد البستاني بحث مع السفير الصيني بوضع الإتفاقيّات التجاريّة بين لبنان والصين ومع وفد الإتحاد الأوروبي بمشروع قانون الإنتظام المالي

21
JANUARY
2026
استقبل النائب البروفيسور فريد البستاني رئيس لجنة الإقتصاد الوطني في مكتبه في المجلس
 النيابي سعادة سفير الصين في لبنان تشن تشوان دونغ برفقة وفد من السفارة وتباحثا في مجالات التعاون التجاري والإقتصادي بين لبنان والصين وفي تفاصيل إتفاقيات المبادلات التجارية المشتركة وقد عرض سعادة السفير رؤية التقدّم والتنمية الإقتصادية في الصين وتمّ الإتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق لما فيه خير العلاقة بين البلدين .
وقد أستقبل البستاني ايضاً وفداً من الإتحاد الأوروبي ضمّ الخبير الإقتصادي جيمي البسوسي  ونائب رئيس قسم التعاون بالاتحاد الأوروبي السيّد سيريل دوالاي وشرح لهما موقفه من قانون الإنتظام المالي المقدّم من قبل الحكومة وضرورة إجراء تدقيق مالي وحسابي في حسابات الدولة والمصرف المركزي قبل المضي قدماً بأي إقتراح قانون  وأن الطريقة الوحيدة لإستعادة الثقة هي من خلال محاسبة المخلّين والهادرين والسارقين ومن خلال  إعادة كامل أموال المودعين .
