إنذار إسرائيلي جديد لهذه المناطق!

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "أكس":

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

️الخرايب

️أنصار

سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر

البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر.

