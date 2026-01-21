living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - هل تستبدل واشنطن الميكانيزم بمسار تفاوضي في باريس؟

21
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتزايد في الأوساط السياسية والأمنية الحديث عن احتمال دخول عمل لجنة “الميكانيزم” مرحلة من الجمود، في ظل ما يُنقل في الاعلام العبري والاميركي، عن تراجع الاهتمام الإسرائيلي بمتابعة هذا المسار، الأمر الذي يفتح الباب أمام البحث عن أطر بديلة لإدارة الملفات الأمنية والحدودية الحساسة في المنطقة. وفي هذا السياق، تلفت مصادر أميركية إلى أن النموذج الذي اعتمدته واشنطن في جمع موفدين عن سوريا وإسرائيل في باريس مطلع هذا الشهر قد لا يبقى محصورًا بالساحة السورية، بل قد يجري تعميمه على الجبهة اللبنانية في مرحلة لاحقة.

وبحسب متابعين للسياسة الأميركية، فإن واشنطن تبدو معنية بإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، ولو عبر عواصم وسيطة، بهدف احتواء أي تصعيد محتمل، خصوصًا في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتداخل الملفات العسكرية والدبلوماسية. إلا أن هذا الطرح لا يزال حتى الساعة في إطار التسريبات والتحليلات، في غياب أي موقف رسمي لبناني يؤكد أو ينفي وجود توجه من هذا النوع.

ويشير هؤلاء إلى أن اعتماد مسار تفاوضي خارج الأطر التقليدية قد يعكس تحوّلًا في المقاربة الأميركية، من إدارة النزاعات عبر لجان تقنية إلى مقاربات سياسية ، تسمح من وجهة النظر ااميركية، بتحقيق اختراقات محدودة من دون الاضطرار إلى إطلاق مسارات تفاوضية شاملة. غير أن نجاح مثل هذا السيناريو يبقى مرتبطًا بعوامل داخلية لبنانية معقّدة، وبمدى استعداد الأطراف المعنية للانخراط في ترتيبات مرحلية قد لا ترقى إلى مستوى التسويات الكبرى، لكنها قد تشكّل أدوات مؤقتة لضبط التوتر .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout