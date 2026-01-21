living cost indicators
باسيل بعد زيارته رئيس الجمهورية: تفاهم على وحدة المؤسسات والدولة والسلاح

21
JANUARY
2026
زار رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون
وبعد اللقاء صرح باسيل قائلا: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس ومواضيع البحث كانت كثيرة في المنطقة والداخل وكان هناك تفاهم حول كل المواضيع التي طرحت واهمها قضية وحدة الدولة والمؤسسات والسلاح في الدول ولبنان والتي تأتي في اطار حصرية السلاح والإمرة لجيشنا اللبناني الوطني وهذا موضوع اساسي على طريق بناء الدولة".

واضاف باسيل: "التفاهم بين اللبنانيين اساسي بوجه مخاطر التقسيم التي نراها في المنطقة والتي لا يمكن ان نؤمن حماية لبنان منها اذا لم نؤكد على الوحدة والتضامن فأي افكار جهنمية من هذا النوع هي خراب للبنان واللبنانيين واحلام لا يمكن تطبيقها الا على الخراب".
وبما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي اوضح باسيل: "اكدنا موقفنا من احترام المهل الدستورية والقانون النافذ وشرحت لفخامة الرئيس اهمية موضوع الانتشار والمخطط القائم لتطيير حق المنتشرين بالاقتراع مهما كانت طريقة اقتراعهم لكن تطيير الحق جريمة كبيرة وما حصلناه بعد كثير من الجهد لا يجوز تطييره بلحظة انتخابية ولمصلحة انتخابية".
