ابتداءً من اليوم… أشغال تجهيز وتزفيت تُربك حركة السير في شارع المأمون

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

بتاريخ اليوم 21-01-2026، ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تجهيز شارع المأمون الممتدّ من طلعة حوض الولاية يسارًا باتّجاه شارع البسطة، تمهيدًا لتزفيته على مراحل، على أن تستمرّ هذه الأعمال لغاية مساء تاريخ 23-01-2026.

ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع وقوف السيّارات في الشارع المذكور، إضافةً إلى منع مرور السير بشكل متقطّع، وذلك خلال فترة تنفيذ الأعمال.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.