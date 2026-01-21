living cost indicators
استغلّا غياب الأهالي في البلدات الحدودية وسرقا المنازل…

صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه:

"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولَي الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل منازل في البلدات الحدوديّة، مستغلَّين غياب قاطنيها عنها."

اضاف, "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة إلى معرفة هويّتهما، وتبيّن أنّهما يُدعيان: ه. ر. (مواليد عام 2006، سوري), م. ر. (مواليد عام 2007، سوري), وبتاريخ 18-01-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشعبة من توقيفهما في محلّة كفرشوبا." واستكمل البلاغ: "بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ العديد من عمليّات السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل عدد من المنازل في بلدة كفرشوبا، حيث تبيّن أنّهما استهدفا سرقة بطّاريّات وأجهزة "إنفرتر"، ليصار لاحقًا إلى بيعها.

" ختم: "أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ."
