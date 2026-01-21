خاص - التحزّب في الوزارة تابع: أزمة ترشيح إيفون عيد الباقي!

A + A -

يُسجَّل في الكواليس السياسية خلافٌ آخذٌ في التفاقم، يقترب من حدّ النزاع المفتوح، بين مرجع رئاسي ووزارة الخارجية على خلفية ملف ترشيح إيفون عبد الباقي إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.وتشير المعطيات إلى أنّ المرجع يرى في الترشيح خطوة سيادية تستوجب تنسيقًا دقيقًا حفاظًا على صورة الدولة اللبنانية وموقعها في المحافل الدولية، فيما تتعامل وزارة الخارجية مع الملف من زاوية حزبية بحتة، بذريعة أنها الجهة المخوّلة تولّي هذا النوع من المبادرات.تحوّل هذا التباين في المقاربة إلى خلاف، لا سيما مع تسريب مواقف متناقضة إلى الخارج، مما أثار تساؤلات حول وحدة الموقف اللبناني نتيجة ما وُصف بالتشويش الحزبي الضيق، وقدرة لبنان على دعم ترشيح من هذا الحجم في ظل هذا التشويش.ويخشى متابعون أن ينعكس هذا النزاع سلبًا على فرص المرشّحة نفسها، وأن يُظهر لبنان مرة جديدة عاجزًا عن توحيد رؤيته حتى في الملفات الرمزية ذات الطابع الدولي.