خاص - ما تأثير كلام الرئيس أمام السلك الديبلوماسي على الأزمة مع "الحزب"؟

تتداول الأوساط السياسية معلومات عن فتور يسود العلاقة بين حزب الله ورئيس الجمهورية، إذ إن التواصل شبه اليومي الذي كان قائما بين الطرفين لم يعد على حاله، ولم يسجل خلال الأسبوع الماضي أي تواصل يذكر.وتشير أوساط سياسية معنية إلى أن حزب الله أبدى انزعاجا شديدا من مضمون المقابلة التي أجراها الرئيس عون عبر تلفزيون لبنان، ومن المتوقع أن يكرّس كلامه أمام السلك الدبلوماسي يوم أمس المؤشرات السلبية القائمة.ويأتي ذلك رغم حرص الطرفين في السابق على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة واستمرار المشاورات. وفي هذا السياق، ساهم حديث الحكومة عن الانتقال إلى المرحلة الثانية في خلق بيئة شديدة الالتباس ومليئة بالتعقيدات، حيث لم تتضح بعد الآلية التي سيتعامل بها الطرفان مع هذه التعقيدات ولا الوجهة التي ستسلكها مساعي الاحتواء.