عكس السير: سنّة الشمال: لا سوريا ولا تركيا.. السعودية أولاً وأخيراً

أظهر استطلاع للرأي أُجري في مناطق الشمال أنّ نسبة اللبنانيين من الطائفة السنية الذين ينظرون إلى كلّ من القيادة السورية والدولة التركية بوصفهما المرجعية الإقليمية الأهم بالنسبة إليهم لا تتجاوز خمسة في المئة، رغم ما يُشاع عن إعجاب شعبي بشخصية الرئيس السوري أحمد الشرع وبالزعامة الأردوغانية. في المقابل، أفاد أكثر من أربعين في المئة من المستطلعين بأنّ المملكة العربية السعودية لا تزال تمثّل، في نظرهم، المرجعية الإقليمية الأولى، رغم الانكفاء السعودي الملحوظ والأزمة المستمرة بين المملكة وتيار المستقبل.