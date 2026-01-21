عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 كانون الثاني 2026

A+
الأخبار: قانون الإنتخابات مخالف للدستور: تمييز وسوء تمثيل
واشنطن تريد حوار وزراء مع إسرائيل
أميركا تخلع القفاز الكردي: لا حاجة بنا إليكم!
النهار: استنهاض رسمي لإحياء الميكانيزم... ولا بديل عون يجدّد الردّ بالإصرار على حصر السلاح
البناء: وعد ترامب بوقف الحروب: استمرار حرب أوكرانيا وشن حرب إيران وترنح غزة | اختبار جديد لاتفاق جديد بين «قسد» والشرع يتضمن حكماً ذاتياً وآلية اندماج وسطية | عون للسلك الدبلوماسي: نجاح لم يشعر به الجنوب وبسط الوجود لم يشمل الاحتلال
اللواء: عون: الميدان للجيش في الجنوب بعد عقود.. وإعادة تكوين إدارات الدولة
سلام يؤكد في دافوس على استعادة الثقة الدولية.. وتغريم خليل وزعيتر بحكم قضائي
الجمهورية: إتساع الفجوة يسن عون و"الحزب"
عون: هدفي إعادة لبنان إلى الشرعية العربية والدولية
المدن: إنهاء "قسد" واعتماد المسار السوري: النموذج الذي يراد للبنان؟
نداء الوطن: الدولة عازمة على طرد الدويلة
"القَسَم الثاني": سيادة – سلام – إصلاح
l'orient le jour: Colère, désillusion, réjouissances : le Levant face à un an de Trump au pouvoir
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: دمشق تمهل «قسد» 4 أيام... وواشنطن تعلن انتهاء مهمة الأكراد في قتال «داعش»
الأنباء الكويتية: عون: أعدنا تكوين السلطات وحريصون على عدم زجّ لبنان في مغامرات