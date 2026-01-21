living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 كانون الثاني 2026

21
JANUARY
2026
 الأخبار: قانون الإنتخابات مخالف للدستور: تمييز وسوء تمثيل
 واشنطن تريد حوار وزراء مع إسرائيل
 أميركا تخلع القفاز الكردي: لا حاجة بنا إليكم!  






   النهار: استنهاض رسمي لإحياء الميكانيزم... ولا بديل عون يجدّد الردّ بالإصرار على حصر السلاح







 البناء: وعد ترامب بوقف الحروب: استمرار حرب أوكرانيا وشن حرب إيران وترنح غزة | اختبار جديد لاتفاق جديد بين «قسد» والشرع يتضمن حكماً ذاتياً وآلية اندماج وسطية | عون للسلك الدبلوماسي: نجاح لم يشعر به الجنوب وبسط الوجود لم يشمل الاحتلال





 
  اللواء: عون: الميدان للجيش في الجنوب بعد عقود.. وإعادة تكوين إدارات الدولة
سلام يؤكد في دافوس على استعادة الثقة الدولية.. وتغريم خليل وزعيتر بحكم قضائي






 الجمهورية: إتساع الفجوة يسن عون و"الحزب"
 عون: هدفي إعادة لبنان إلى الشرعية العربية والدولية







  المدن: إنهاء "قسد" واعتماد المسار السوري: النموذج الذي يراد للبنان؟






   
   نداء الوطن: الدولة عازمة على طرد الدويلة
"القَسَم الثاني": سيادة – سلام – إصلاح







  l'orient le jour: Colère, désillusion, réjouissances : le Levant face à un an de Trump au pouvoir






    
      عناوين بعض الصحف العربية



    الشرق الأوسط السعودية: دمشق تمهل «قسد» 4 أيام... وواشنطن تعلن انتهاء مهمة الأكراد في قتال «داعش»




   
    الأنباء الكويتية: عون: أعدنا تكوين السلطات وحريصون على عدم زجّ لبنان في مغامرات
  
{{article.title}}
