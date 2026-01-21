عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 كانون الثاني 2026

A + A -

الأخبار: قانون الإنتخابات مخالف للدستور: تمييز وسوء تمثيلواشنطن تريد حوار وزراء مع إسرائيلأميركا تخلع القفاز الكردي: لا حاجة بنا إليكم!النهار: استنهاض رسمي لإحياء الميكانيزم... ولا بديل عون يجدّد الردّ بالإصرار على حصر السلاحالبناء: وعد ترامب بوقف الحروب: استمرار حرب أوكرانيا وشن حرب إيران وترنح غزة | اختبار جديد لاتفاق جديد بين «قسد» والشرع يتضمن حكماً ذاتياً وآلية اندماج وسطية | عون للسلك الدبلوماسي: نجاح لم يشعر به الجنوب وبسط الوجود لم يشمل الاحتلالاللواء: عون: الميدان للجيش في الجنوب بعد عقود.. وإعادة تكوين إدارات الدولةسلام يؤكد في دافوس على استعادة الثقة الدولية.. وتغريم خليل وزعيتر بحكم قضائيالجمهورية: إتساع الفجوة يسن عون و"الحزب"عون: هدفي إعادة لبنان إلى الشرعية العربية والدوليةالمدن: إنهاء "قسد" واعتماد المسار السوري: النموذج الذي يراد للبنان؟نداء الوطن: الدولة عازمة على طرد الدويلة"القَسَم الثاني": سيادة – سلام – إصلاحl'orient le jour: Colère, désillusion, réjouissances : le Levant face à un an de Trump au pouvoirعناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: دمشق تمهل «قسد» 4 أيام... وواشنطن تعلن انتهاء مهمة الأكراد في قتال «داعش»الأنباء الكويتية: عون: أعدنا تكوين السلطات وحريصون على عدم زجّ لبنان في مغامرات