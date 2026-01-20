كشف مصدر دبلوماسي لبناني لـ "قناة الجزيرة" أنّ لبنان أصرّ خلال المفاوضات على تبنّي لجنة الميكانيزم إعلان الجيش اللبناني سيطرته على جنوب الليطاني.



وأوضح المصدر أنّ الجانب اللبناني طرح خلال المفاوضات عودة السكان إلى قراهم، معتبرًا أنّ البعد الاقتصادي يشكّل المدخل الأساسي لإعمار البلدات المتضرّرة، في مقابل طرح إسرائيلي وصفه بـ"القاسي"، مشيرًا إلى أنّ مضمونه الأساسي أمني.



وأكد المصدر أنّ لبنان جاهز لاستئناف المفاوضات وفق الطروحات المعروضة ومقاربة الوضع الميداني، محذّرًا من أنّه "لا بديل عن لجنة الميكانيزم"، وأن انهيارها من شأنه فتح الوضع على المجهول.



ولفت إلى أنّ تأخّر عقد جلسة لجنة الميكانيزم في 14 كانون الثاني جاء نتيجة بنيتها الداخلية والتطورات الإقليمية واتفاق وقف الحرب، كاشفًا أنّ اللجنة تمرّ بأزمة، ولا موعد جديدًا لعقد جلسة لها في الوقت الراهن بسبب مشاكلها البنيوية.