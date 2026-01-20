أعمال توسعة وتجديد في مطار بيروت!

A + A -

يشهد مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، ورش عمل تقنية، في إطار خطة تطوير وتحديث البنية التحتية، رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المسافرين وفق المعايير المعتمدة في المطارات الدولية.وتتركز المرحلة الحالية على تحسينات هيكلية وخدماتية أساسية، أبرزها استكمال إنشاء قاعة الممر السريع Fast Track المخصصة لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في منطقة الذهاب – الجناح الغربي، بما يساهم في تحسين إدارة تدفقات الركاب وتخفيف الضغط عن نقاط العبور الأساسية.كما تشمل الأعمال توسعة قاعة المغادرة من الجهة الشرقية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية وتعزيز انسيابية الحركة خلال فترات الذروة.وتوازيا، تخضع الحمامات إلى أعمال تجديد شاملة، وفق معايير حديثة تراعي متطلبات السلامة الصحية. كما يتم تجهيز بوابات الطائرات في الجناح الشرقي بأدراج كهربائية، وذلك بهدف توحيد المعايير التشغيلية المعتمدة في مختلف أجنحة المطار، ورفع مستوى السلامة والكفاءة في عمليات الصعود والنزول.وتتضمن الخطة أيضا تركيب بوابات إلكترونية E-Gates في منطقتي المغادرة والوصول عند نقاط الأمن العام، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات التدقيق، تقليص زمن الانتظار، ووضع الحلول المناسبة والمتطورة في إدارة حركة المسافرين، وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية إنمائية متكاملة لتحديث هذا المرفق المهم وتعزيز دوره كبوابة جوية أساسية للبنان، بما ينعكس إيجابا على الحركة السياحية والاقتصادية.