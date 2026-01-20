living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البستاني: قانون الفجوة المالية يفتقر إلى الأرقام والخطة الاقتصادية ويبيع أوهامًا للمودعين

20
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتبر النائب الدكتور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، في مداخلة عبر تلفزيون الشرق "بلومبرغ"، أن قانون الفجوة المالية المقدم من الحكومة ليس من أفضل القوانين الممكنة لمعالجة الأزمة المالية، مشيرًا إلى أنه تقدّم في شباط 2025 بمشروع قانون الانتظام المالي الذي يعيد حقوق المودعين خلال فترة ست سنوات مع الفوائد، إلا أن هذا المشروع لم يُدرَس حتى الآن رغم إلحاحه المتكرر على طرحه للنقاش.
وأوضح البستاني أن القانون المطروح حاليًا يعاني من إشكالات جوهرية، أبرزها غياب الأرقام والتدقيق، وعدم استناده إلى خطة اقتصادية واضحة، فضلًا عن عدم تحديد العملة التي ستُسدد بها السندات ولا الجهة التي ستكفلها. كما لفت إلى أن المشروع لم يلحظ صناديق التقاعد والتعاضد، ولا حقوق المودعين بالليرة اللبنانية.
ورغم إشارته إلى حسن نية الحكومة، شدد البستاني على أن هذا القانون يُعد من أهم القوانين التي تتعاطى معها الدولة، إلا أنه لم يُقارب على هذا الأساس، بدءًا من الاستشارات التي استثنت الجمعيات التي تعنى بالمدافعة عن حقوق المودعين، مع أن هذا القانون يحدد مصيرهم، متسائلًا عن هوية الفريق الاقتصادي الذي تمت استشارته في إعداد المشروع.
كما اعترض البستاني على تصنيف الأزمة على أنها أزمة نظامية، معتبرًا أنها في الواقع أزمة سوء إدارة وهدر وسرقة، لأن توصيفها كنظامية يؤدي إلى إعفاء المصارف من المسؤولية. وأكد أنه عند صدور نتائج التدقيق، يجب توزيع نسب المسؤولية بوضوح بين المصارف والدولة ومصرف لبنان.
وأكد البستاني أنه لن يقبل مناقشة القانون قبل الاطلاع على الخطة الاقتصادية الكاملة المطروحة للبنان، واصفًا المشروع بأنه "قانون انتظام وهمي" لا يرتكز إلى أرقام علمية. وتساءل عن جدوى السندات التي ستُدفع للمودعين على مدى عشرين عامًا، قائلًا: "من يضمن للمودع المتقدم في العمر أن يعيش هذه المدة ليسترد ودائعه؟ وما هي ضمانة هذه السندات؟ وهل الذهب الذي بحوزتنا، والذي لم يشكّل ضمانة للعملة الوطنية المنهارة، سيشكّل ضمانة اليوم؟."
وختم البستاني بالتأكيد أنه يرفض هذه المقاربة جملة وتفصيلًا، محذرًا من أنها ستؤدي إلى المساءلة والمحاسبة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout