بستاني لـ الصدّي: بدعيك‬⁩ لمناظرة إعلامية بالأرقام والمستندات أمام كل اللبنانيين...

كتبت النائب ندى بستاني عبر منصة إكس:

"‏توقعنا من ⁧‫#وزير_الطاقة‬⁩ مؤتمر صحفي تقني بوضّح فيه بالارقام والمستندات شو عم بيصير ب ⁧‫#قطاع_الكهرباء‬⁩ بس للأسف ما قدر طلع الوزير من مدرسة النكد السياسي يللي بينتمي لالها.

‏⁧‫#الوزير_صدي‬⁩ بيختار الارقام يللي بتناسبو وبالسنين يللي بتناسبو. من جهة عم بيقارن ساعات التغذية بآخر ٥ سنين ومن جهة تانية عم بيكرّر مقولة كلفة الدعم لآخر ١٥ سنة انها ٢٦ مليار دولار علماً انو الرقم الحقيقي بحسب مستند رسمي لوزارة المالية هو، من ٢٠٠٠ لل٢٠٢١ اي ٢١ سنة، ٢٢.٧ مليار دولار.

‏المقارنة الصحيحة بتكون Apple to apple يعني بين كلفة الدعم وساعات التغذية عن نفس السنين، ومش متل ما بيناسبنا بل بمستندات رسمية.

‏وبما إنك وعدت تنشر ساعات التغذية لآخر ٥ سنين على موقع الوزارة، تفضّل فرجينا ساعات التغذية بعهد استلام ⁧‫#التيار_الوطني_الحر‬⁩ اي من وقت استلام الوزير جبران باسيل، مرورًا بالوزير سيزار أبي خليل، وصولًا لوقت استلامي أنا.

‏على كل حال ما رح رد على كل المغالطات ومنعاً للسجالات لان الناس تعبت وبدها الحقيقة والكهرباء، انا بدعيك ⁦‪@Joe_Saddi‬⁩ لمناظرة اعلامية معي بالارقام والمستندات امام كل اللبنانيين."