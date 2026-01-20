رفاق الياس وجوزيف الزايك في المقاومة اللبنانية التقوا في غزير للصلاة لراحة نفسيهما

A + A -

اجتمع كما كل سنة رفاق الياس وجوزيف الزايك في كنيسة سيدة الحبشية في غزير، للصلاة لراحة نفسيهما، من بين المشاركين في القداس النائب سليم الصايغ وقائد القوات اللبنانية السابق الدكتور فؤاد أبو ناضر ومؤسس وحدات المغاوير في القوات اللبنانية جو إده، وعدد من المناضلين المؤسسين للمقاومة اللبنانية، رفاق الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميل.

احتفل بالذبيحة الإلهية كاهن رعية السيدة في غزير الأب زياد الأشقر عاونه كاهن المقاومة اللبنانية الخوري بشارة أبو ملهب.

الأب الأشقر تحدّث عن الياس الزايك المقاوم والمناضل والمثقف والحكيم، ابن العائلة التي قدمت الكثير من أجل لبنان وصموده أمام كل المخططات التي كانت المقاومة اللبنانية والمناضلين أمثال جوزف والياس الزايك، وأمثال الشهداء الذين قدموا دماءهم ليبقى لبنان.