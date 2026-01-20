أبي خليل: لم يجد وزير الطاقة تبريراً لفشله المدوي.... سوى الترداد الببغائي لأسطوانة دعم الكهرباء!

A+
كتب النائب سيزار أبي خليل عبر منصة إكس:
"لم يجد وزير الطاقة تبريراً لفشله المدوي في ملفات الكهرباء وفضائح استيراد الفيول وازمات توزيع المياه على مساحة الوطن والتخلي عن البلوك ٨ بأمر "ابو عمر الفرنجي" سوى الترداد الببغائي لأسطوانة دعم الكهرباء التي كان أبطالها فريقه السابق إبان حقبة التسعينات وفريقه الحالي الذي برهن انتماؤه العضوي لل"المنظومة" خلال العام المنصرم!"
