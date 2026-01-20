بالأرقام.. حصيلة "صادمة" لشكاوى العنف الأسري في كانون الأول!

A + A -

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745 لشهر كانون الأول 2025. جاءت كالآتي:

عنف جسدي: 66



عنف جنسي: 1



عنف معنوي: 10



عنف اقتصادي: صفر



غير ذلك: صفر

صفة الجاني/ة بالنسبة الى الضحية:



الزوج: 37



الاب: 16



الاخوة: 6



شمل هذا التقرير الشهري عدد الإتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتمّ التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.