برد قارس اليوم... والامطار تعود في هذا الموعد!

20
JANUARY
2026
يسيطر على لبنان استقرار جوي اليوم، فيما تؤثر رياح شمالية قارسة البرودة تستمر لغاية صباح غد الأربعاء مع موجة من الجليد قوية على الجبال. 

ومن المتوقع أن يتقلب الطقس بين بعد ظهر الخميس والسبت، فيما ترتفع درجات الحرارة بدءا من يوم غد الأربعاء. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الجو: مستقر، بارد ومشمس
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٦ و١٥ درجة ساحلا، بين -٤ و٧ درجات بقاعاً وبين صفر و٥ درجات على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠٢٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس مستقر وغائم إجمالا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٧ و١٧ درجة ساحلا، بين -٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٣ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: الطقس متقلب وغائم وتتساقط أمطار متفرقة بعد الظهر ومساء، فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (٢١٠٠ متر). أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.LBCI
{{article.title}}
