أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026

البناء: خفايا وكواليسخفاياقال وزير خارجية أوروبي سابق في ورشة عمل لأحد مراكز الدراسات إن تخبّط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمّم الفوضى في العالم وقد يتسبب باندلاع نزاعات تخرج عن السيطرة، ولم يستبعد تفكك حلف الناتو قريباً واضطرار الدول الأوروبية أن تدافع عن نفسها بوجه أميركا وليس بوجه روسيا والصين، متوقعاً تغييراً جيوسياسياً كبيراً بدأ بتوجّه كندا نحو الصين وقد يشمل الكثير من دول أوروبا لاحقاً بينما تتجه دول أوروبية أخرى نحو مصالحة اقتصادية مع روسيا للعودة إلى شراء النفط والغاز بسعر رخيص وضمان مصدر مستدام للطاقة أمام مخاطر حرب في الخليج تهدّد مصادر الطاقة الحالية لأوروبا. وختم بالقول إن مبدأ مونرو الذي يشكل ركيزة استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة كان يعني عند الخروج من العزلة إلى العالمية جسر العبور وعند العودة من العالمية هو جسر عبور أيضاً إلى العزلة أيضاً.كواليسقال مسؤول كبير سابق إن السلطة الجديدة في لبنان نجحت بإبقاء قضية سلاح المقاومة أساساً في الفرز السياسي خلال سنة أعقبت انتخاب رئيس الجمهورية لكن قضيتين جديدتين سوف تغيران المشهد كلياً، الأولى هي قضية تعيين مدير عام للجمارك من الملاحقين قضائياً بتهم فساد والتورط في قضية انفجار مرفأ بيروت ما بدأ يتسبّب بانشقاق تيارات من النخب الثقافية والاجتماعية عن السلطة وسحب الثقة منها ورؤيتها كامتداد لمنطق الزبائنية والمحسوبية رغم كل شعارات بناء دولة القانون، أما القضية الثانية فهي قانون الفجوة المالية الذي دفع نقابات المحامين ومن خلفها نقابات المهن الحرة إلى تصدر معركة لن تنتهي بسهولة وقد تتسبّب بإسقاط القانون بعد إضراب عام مفتوح هدّدت به النقابات. والقضيتان سوف تشكّلان أساس انقسام سياسي جديد يجعل الانقسام حول السلاح هامشياً.اللواء: أسرارلغزتتَّجه شركات عدة لاعتماد طريقة العمل من المنازل، أقلُّه في أسابيع الشتاء المتبقية منعاً من نقل عدوى الفيروسات!غمزيجري إثارة معلومات عن ترشيحات لتيار سياسي، بعد ابتعاد عن المشهد النيابي لدورتين متتاليتين لجس النبض أولاً..همسلم تسقط الفكرة الأميركية عن «وحدة المسارين» اللبناني والسوري، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات في المقاربات السياسية والأمنية لكل بلد..نداء الوطن: أسراريعمد أحد محامي أخطر المطلوبين في الإتجار بالمخدرات م. ز.، المحامي ح.إ. إلى الاتصال بقضاة وإعلاميين وحتى بضباط من أسلاك معينة، في محاولة لتبييض صفحة موكله. ويعتمد المحامي أسلوب الترغيب وأسلوب تشويه سمعة أحد الأجهزة الأمنية كما حصل مع أحد الأجهزة الأسبوع الفائت.كشفت مصادر عن محاولات لعودة نشاط تجارة المخدرات داخل مخيم شاتيلا في بيروت، بعد فترة تراجع أعقبت إقدام قوات الأمن الوطني الفلسطيني على إقفال أوكار كانت تُستخدم لتعاطي المخدرات، إلى جانب ملاحقة الجيش اللبناني عصابات استغلت المخيم سابقًا لترويج وبيع هذه الآفة.عُلم أن من أسباب خروج الشيخ نعيم قاسم في خطابه الأخير عن المألوف، والعودة إلى لغة تهديد الداخل، يعود إلى فقدان "الحزب" جزءًا من السيطرة على قاعدته الجماهيرية، وبدء تسرب ملموس نحو خيارات أخرى، في ظل تزايد نقمة المهجّرين من المنطقة الحدودية الذين يعانون من غياب الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.