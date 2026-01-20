الأنباء الكويتية: حالة من الإحباط تسود في الشارع اللبناني جراء سلسلة التعيينات

A + A -

الأنباء الكويتية: ليس سرا أن حالة من الإحباط تسود في الشارع اللبناني، جراء سلسلة التعيينات التي أقرتها الحكومة، وآخرها في المجلس الأعلى للجمارك، بلغت ذروتها في اختيار المديرة العامة غراسيا القزي.

إحباط جراء اعتماد المحاصصة وعدم إحداث تغيير ولو شكليا في الاختيار، بحيث يبقى غير «المسنود» بمظلة سياسية، بعيدا من تسلم منصب رفيع في الوظيفة العامة، سواء كان من داخل الملاك الإداري أو من خارجه.

وهذا واقع لطالما رافق غالبية العهود والحكومات في لبنان، مع تكريس عدم حصول تغيير حقيقي في ذهنية إدارة الدولة والمرافق العامة، وترك الطريق لمن يريد تحقيق النجاح أو الذات في القطاع الخاص بعيدا من القطاع الرسمي العائدة إدارته إلى الدولة اللبنانية.

وقد تجمع أمس أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام المرفأ، اعتراضا على تعيين القزي، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قرارها وتعيين شخص آخر في مكانها، وقد أشعلوا الإطارات المطاطية.

وأعلن وليم نون شقيق أحد الضحايا جو نون، ان الأهالي سيتوجهون في شكل يومي إلى مقر مديرية الجمارك في المرفأ، إلى حين تحقيق مطلبهم.