living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بين إيران وجرينلاند توقفت الميكانيزم (حبيب البستاني)

19
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حبيب البستاني*

بعد زلزال كراكاس وتسوية النص النص في فنزويلا، ظهرت أزمة واشنطن – طهران   بحيث فرضت الولايات المتحدة  على العالم واقعاً جديداً ونظرة جديدة للعلاقات بين الدول، التي أصبحت بين ليلة وضحاها وكأنها مجرد أجرام صغيرة تدور في الفلك الأميركي. وبلمح البصر انتقل الرئيس ترامب من الملعب الغربي إلى الخليج الفارسي ليقوم بتهديد الجمهورية الإسلامية التي عاشت أياماً صعبة، أشد وأدهى من تلك التي تعيشها نتيجة الاضطرابات الداخلية والمظاهرات المطالبة بقلب نظام آيات الله، ولكن وفيما كانت طبول الحرب تُقرع بشدة والاستعدادات العسكرية تتكثف، انحسر التوتر وابتعد شبح الضربة الأميركية الإسرائيلية وذلك لأسباب أميركية بحتة من جهة، ومن جهة أخرى تلبية لنصائح خليجية تخوفت من توسع رقعة الحرب وخطر امتدادها إلى منابع النفط وكل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. فالرئيس الأميركي وبالرغم من حالة فائض القوة التي يعيشها فهو لا يريد الحرب للحرب، بل يريد الحرب سبيلاً للسلام، وهو لم يترك مناسبة إلا وأعلن عن نيته في إخماد بؤر التوتر ووقف الحروب في العالم من غزة إلى أوكرانيا، وكذلك فالولايات المتحدة تريد كل ما من شأنه تأمين مصالحها لا سيما الاقتصادية والتجارية، فإذا استطاعت من تأمين أهدافها بالطرق الدبلوماسية كان به وهي لن تلجأ إلى الحرب إلا كحل أخير.

جرينلاند والحرب الجديدة
بعد زوال خطر الحرب في الخليج الفارسي، وذلك مع إذعان إيران والإعراب عن قبولها بالتفاوض والدبلوماسية سبيلاً لتحقيق اتفاق نووي بالشروط الأميركية، عادت الولايات المتحدة للتوجه ناحية جرينلاند التي تشكل الجزيرة الأغنى والتي تتمتع بموقع جغرافي مميز وتمثل منطقة بالغة الأهمية بالنسبة للأمن الأميركي، ومع إنها تابعة لمملكة الدانمرك فإن الولايات لمتحدة تعتقد أنها غير خاضعة أمنياً لها بحيث أنه من السهولة اختراقها من قبل البحرية الروسية أو الصينية في آن معاً، إذ إنه من شبه المستحيل أن تقوم الدانمرك من مراقبة شواطئها التي تمتد على أكثر من 44000 كم، وقد أعربت الولايات المتحدة برغبتها في وضع اليد عليها إن بالقوة أو من طريق الشراء. هذه الأزمة المستجدة بين أميركا وإحدى الدول العضو في منظمة حلف الأطلسي الناتو، دفعت بالأوروبيين للوقوف ضد الأطماع الأميركية، وبالفعل فقد أرسلت أكثر من دولة أوروبية بينها فرنسا والسويد وألمانيا جنوداً إلى جرينلاند وذلك في إطار المناورات المشتركة مع الدانمرك، واللافت كان إرسال بريطانيا جندياً واحداً وذلك كبادرة لمشاركة كل أوروبا في الدفاع عن جرينلاند. هذه التطورات دفعت بترامب للإعلان عن نيته في فرض عقوبات ورسوم جمركية مرتفعة قد تتجاوز ال 25% على كل دولة تعارض الغزو الأميركي لجرينلاند، وقد أعلن الأوروبيون عن رفضهم للعقوبات الأميركية ملوحين بالرد بالمثل لمنع وصول المنتجات الأميركية إلى أوروبا. 

أوروبا تلغي الرسوم الجمركية عن دول في أميركا اللاتينية
في هذا الوقت كان لافتاً ما قام به الأوروبيون في توقيع اتفاق مع دول ال MERCOSUR وهذه الدول هي الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي، وهذا الاتفاق يشمل أكثر من 700 مليون نسمة سيستفيدون من حرية التبادل وإلغاء أكثر من 90% من الرسوم الجمركية. إذن أميركا تذهب باتجاه فرض رسوم جمركية عالية على أوروبا في الوقت التي تبادر الأخيرة لتسهيل حرية التجارة العالمية، من هنا فرياح الخلافات ستشتد بين أميركا من  جهة والقارة القديمة من جهة اخرى وهذه الخلافات ستنعكس حتماً على مستوى العالم.

لبنان في خضم المنازلة الفرنسية الأميركية
بات واضحاً أن الخلاف الأميركي الأوروبي قد انعكس على العلاقات بين فرنسا وأميركا، وقد تجلت الخلافات في عمل لجنة الميكانيزم التي تجمدت أعمالها، وفي ما كان الموفد الفرنسي جان إيف لودريات يحاول، حلحلة المسألة فإن الوضع بات أكثر تعقيداً، وقد حدا بإسرائيل للمطالبة علناً بعدم القبول بتمثيل فرنسي في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، وتتجه الدولة العبرية بمساندة الولايات المتحدة إلى المطالبة بلجنة مدنية دبلوماسية لا تبقى مهمتها محصورة بالشؤون العسكرية إنما تذهب بعيداً على طريق التطبيع وذلك بعيداً عن اتفاق الهدنة الموقع بين لبنان وإسرائيل. فإلى متى سيبقى عمل لجنة الميكانيزم معلقاً؟ وهل سيبقى تنفيذ حصر السلاح شمال الليطاني دونه عقبات ظاهرها داخلي وامتدادها خارجي؟ فهل تبقى الأمور معلقة لحين إيجاد الحلول الدبلوماسية لجرينلاند وطهران.

 

كاتب سياسي*

حبيب البستاني,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout