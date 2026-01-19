living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خرق أمني خطير؟!

19
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الديار: 

بيّنت التحقيقات مع "أبو عمر"، في ملف "الأمير الوهمي"، أنّ القضية تتجاوز حدود الفضيحة الإعلامية أو السقوط السياسي، لتكشف عن خرق أمني واسع وعميق، يلامس جوهر منظومة الاتصال لدى شخصيات يفترض أنها تقع في صلب القرار العام، اذ أظهرت المعطيات أنّ شبكة التواصل التي اعتمدها لم تكن عشوائية ولا بدائية، بل قامت على استخدام قنوات اتصال حساسة ومحصّنة ظاهريًا، ما يطرح علامات استفهام جدّية حول طبيعة الاختراق وحجمه وأبعاده.
الأخطر، في ما كُشف أنّ غالبية الاتصالات التي أجراها "أبو عمر" عبر تطبيق "واتساب" مع عدد من الشخصيات السياسية، لم تتم عبر أرقام محلية معروفة أو هواتف شخصية متداولة، بل عبر أرقام هاتفية أجنبية "خاصة جدًا"، غير مستخدمة علنًا من قبل أصحابها، وغالبًا ما تُعتمد في الدوائر الضيقة أو في الاتصالات التي يُراد لها أن تبقى خارج أي رصد تقني أو مساءلة قانونية، ما يرفع مستوى القضية من شبهة تلاعب أو احتيال، إلى احتمال وجود ثغرات خطيرة في أمن الاتصالات الرسمية وشبه الرسمية.
كما تفتح هذه الوقائع الباب أمام تساؤلات تتجاوز هوية "الأمير الوهمي" ودوافعه، لتطال كيفية تسريب هذه الأرقام، ومن سهّل الوصول إليها، وما إذا كانت قد استُخدمت سابقًا في تواصل حساس مع جهات خارجية. وهو ما يعزز المخاوف من أنّ القضية ليست حادثة معزولة، بل مؤشر على قابلية المنظومة السياسية للاختراق، سواء بفعل الإهمال، أو سوء التقدير، أو حتى التواطؤ غير المباشر، في ظل غياب معايير صارمة لأمن المعلومات والاتصالات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout