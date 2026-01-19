في ذكرى معركة الدامور "نمور الأحرار" يؤكدون: سنعرض حقائق المقاومة اللبنانية!

A + A -

نشر الحساب الرسمي ل"نمور الأحرار" على "فايسبوك" التالي: منعا من تزوير التاريخ وتضليل الرأي العام وتحديدا الجيل الجديد نعرض لكم بعض الصور للنمور في السعديات ومنها صورة للنمور يرفعون العلم على أول ثكنة للنمور المسماة قلعة النمور قرب قصر الرئيس كميل شمعونوصورة أخرى للتدريب بقيادة الشهيد النمر القائد نعيم بردقان.واضاف الحساب: ومن هنا نتوجه للجميع أحزاب او مرجعيات او اشخاص انه لا يمكن تجاهل ما حصل في هذه المعركة إذ ان النمور هم من درب أبناء القرى في الشوف وهم من سلح الاهالي لحماية قرانا ومناطقنا وهم من قاتل وسقط لنا العديد من الشهداء ويبقى اننا سنستمر بعرض حقائق المقاومة اللبنانية ودور النمور الأساسي فيها بالرغم من محاولات البعض إخفاء الحقيقة بهدف الاستقطاب ولكن ستبقى الحقيقة أقوى من كل محاولاتكم.وأتى هذا المنشور بعد أيام على ذكرى اجتياح الدامور من قبل قوات فلسطينية في العام ١٩٧٦.