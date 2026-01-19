وديع عقل يكشف: سقوط جديد لوزارة الطاقة.. فيول مغشوش!

A+
A-
سقوط جديد لوزارة الطاقة: فيول مغشوش غير مطابق للمواصفات داخل الباخرة Can Ka قبالة معمل الزوق.
تم تجميد قرار تفريغ الحمولة بعد أن مُنح سابقاً. الفيول المغشوش والمولدات يدفعان لبنان نحو كارثة صحية وارتفاع مخيف في السرطان.
التحية @FawziMechleb الذي يعمل لمصلحة اللبنانيين.
سقوط جديد لوزارة الطاقة: فيول مغشوش⚠️ غير مطابق للمواصفات داخل الباخرة Can Ka قبالة معمل الزوق.— Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 (@w_akl) January 18, 2026
تم تجميد قرار تفريغ الحمولة بعد أن مُنح سابقاً.
الفيول المغشوش والمولدات يدفعان لبنان نحو كارثة صحية وارتفاع مخيف في السرطان❗️
التحية @FawziMechleb الذي يعمل لمصلحة اللبنانيين. pic.twitter.com/XvPYGS740I