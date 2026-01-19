وزير العدل من بكركي: ترقية غراسيا القزي غير ملائمة

A + A -

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي ،وزير العدل عادل نصار الذي أشار إلى” أن الزيارة لتقديم التهاني بالعام الجديد ولاخذ البركة ولمناقشة الأوضاع الطارئة في البلد “، مؤكدًا ان القضاء انطلق رغم الظروف الصعبة وأوضح” أنّ العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ بجهود القاضي طارق البيطار”، مضيفًا”: نعطي كل السند الممكن لتسهيل المهام بهذا الخصوص”.وعن تعيين غراسيا القزي مديرًا عاما للجمارك، قال: “اعترضت على التعيين مع اقتناعي وتمسكي بقرينة البراءة، ولكن من غير الملائم أن تتم الترقية”.وقال إن “المسار القضائي مستقل ورئيس الحكومة كان واضحا لجهة أنّ الموقف لا يدّل على التدخل بالمسار القضائي الذي يجب أن يصل الى خواتمه”، و يؤكد أنه يجب أن لا يؤثر قرار الترقية أو الاعتراض عليه سلبا او إيجابا على المسار القضائي و ردا على سؤال ذكر أن:” أي شخص تتم إدانته يتم تنفيذ كل الاجراءات القانونية بحقه و موقف عدم الملاءمة كان يتعلق بمسألة الترقية”. عن التعاون مع الخارج وصفه بأنه جيّد جدًا بخاصة بين القضاء اللبناني والأجنبي، مؤكدا ان القاضي جمال الحجار يقوم بمهامه بشكل جيد جدا و مسألة لتقاعده سابقة لأوانها”. وأضاف ” وعدت نفسي بإبعاد السياسة عن التعيينات القضائية، والاعضاء ليس لديهم أي توجه سياسي او انتماء سياسي والقاضي سهيل عبود هو الذي حافظ على استقلالية القضاء بأصعب الظروف”.