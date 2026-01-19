living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جورج عطالله عن لقاء باسيل - بن فرحان: الأمور مع السعودية في السياق الإيجابي...

19
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضح النائب جورج عطالله للotv أن اللقاء بين الامير يزيد بن فرحان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يكن الاول وقال: نحن نعلم ان للسعودية دورا مؤثرا في لبنان وكان يهمنا ان يتم توضيح الصورة ولاسيما انه تم وضعنا بخانة العداء للسعودية وهذا غير صحيح واعتقد ان الصورة توضحت للمملكة.

وأكد عطالله: منذ حوالى السنة  يتم العمل على ترتيب العلاقة بين التيار والسعودية وهناك  تقدم بشأن كيفية النظر والتعاطي مع باسيل على قاعدة انه شخص واضح ولا يوارب بمواقفه وان المملكة ترتاح لعلاقة كهذه والامور ذاهبة بالاتجاه الإيجابي والايام ستثبت ذلك.

أما في موضوع التعيينات الاخيرة التي شهدتها  الحكومة  أكد  عطالله أن حفلة التعيينات الاخيرة التي شهدتها  الحكومة تتفصل على قياسات محددة وتخالف اي ادعاء بالية شفافة.

وأضاف:  ما حصل بتعيين غراسيا القزي خطيئة كبرى والوزراء شركاء ويسجل لوزير العدل انه الوحيد الذي تحفظ.

وقال:  مطلوب ان يتراجع مجلس الوزراء عن تعيين القزي لحفظ شيء من المشروعية الاخلاقية لادائه.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout