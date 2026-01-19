جورج عطالله عن لقاء باسيل - بن فرحان: الأمور مع السعودية في السياق الإيجابي...

A + A -

أوضح النائب جورج عطالله للotv أن اللقاء بين الامير يزيد بن فرحان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يكن الاول وقال: نحن نعلم ان للسعودية دورا مؤثرا في لبنان وكان يهمنا ان يتم توضيح الصورة ولاسيما انه تم وضعنا بخانة العداء للسعودية وهذا غير صحيح واعتقد ان الصورة توضحت للمملكة.وأكد عطالله: منذ حوالى السنة يتم العمل على ترتيب العلاقة بين التيار والسعودية وهناك تقدم بشأن كيفية النظر والتعاطي مع باسيل على قاعدة انه شخص واضح ولا يوارب بمواقفه وان المملكة ترتاح لعلاقة كهذه والامور ذاهبة بالاتجاه الإيجابي والايام ستثبت ذلك.أما في موضوع التعيينات الاخيرة التي شهدتها الحكومة أكد عطالله أن حفلة التعيينات الاخيرة التي شهدتها الحكومة تتفصل على قياسات محددة وتخالف اي ادعاء بالية شفافة.وأضاف: ما حصل بتعيين غراسيا القزي خطيئة كبرى والوزراء شركاء ويسجل لوزير العدل انه الوحيد الذي تحفظ.وقال: مطلوب ان يتراجع مجلس الوزراء عن تعيين القزي لحفظ شيء من المشروعية الاخلاقية لادائه.