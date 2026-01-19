living cost indicators
حايك: ما يجري في "المركزي" ينسجم مع المعركة التي كان التيار قد بدأها

19
JANUARY
2026
قال نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك إن التيار بدأ منذ فترة استعداداته للانتخابات النيابية، مؤكداً أنه بات "تقريباً مستعداً بالكامل لهذا الاستحقاق بعد إطلاق الماكينات الانتخابية، وتعيين مسؤولي المناطق ومسؤولي التواصل، والعمل بالتوازي مع الانتشار (المغتربين)".

وأوضح حايك، في حديث إلى "الشرق الأوسط"، أن أسماء المرشحين لم تُحسم بعد "باعتبار أن هناك ظروفاً تحكم المعركة، كما أن الأمر يُبتّ تبعاً لهوية المرشحين الخصوم". وكشف أن انطلاق عملية الإعلان عن أسماء مرشحي التيار ستبدأ مطلع شباط المقبل في عدد من المناطق، على أن تتأخر بعض الترشيحات في مناطق محددة تبعاً لظروف المعركة الانتخابية.

وعن التحالفات، قال حايك: "نحن منفتحون للتحالف مع كل الفرقاء، ونسمي هذه العملية (إكمال اللائحة)، بحيث تكون هناك لوائح للتيار نستكملها ضمن إطار ما يُسمّى تحالفات، أي نحدد من لنا مصلحة بخوض المعركة معه، على أن تكون له مصلحة مماثلة بخوضها معنا، من دون أن يكون التحالف سياسياً، بل مرتبطاً بالأرقام حصراً".

وأشار إلى أن عناوين المعركة الانتخابية، إلى جانب حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، تتمثل في "أن نبقى عيناً تراقب الحكومة التي لم تستطع أن تنجز ما كان متوقعاً منها"، مضيفاً أن الإصلاح والتدقيق الجنائي يشكلان عنوانين أساسيين سيواصل التيار العمل في سبيلهما، لافتاً إلى أن ما يجري حالياً في المصرف المركزي ينسجم مع المعركة التي كان التيار قد بدأها.
