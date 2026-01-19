living cost indicators
الحرارة تصل الى 8 ساحلا.. موجة صقيع ستسيطر على لبنان ومنخفض جديد في هذا الموعد!

19
JANUARY
2026
أفادت صفحة Lebanese daily weather ان مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ما زالت عرضة لمزيد من الخيرات في المرحلة المقبلة، ومما يساعد على ذلك تلاشي المرتفعات العنيدة التي أثرت علينا السنة الماضية، فكانت من أسوأ السنوات، ولم تتعد الهطولات المطرية في أغلب المناطق 400 ملم، فخسر لبنان كمية كبيرة من المتساقطات، فجفت الينابيع وبدأ تراجع منسوب الأنهار.

وأشارت الصفحة إلى ان طقسا باردا يسيطر مع درجات حرارة أدنى من معدلاتها الموسمية، وتشتد الكتل القطبية قساوة، وتقترب درجات الحرارة من 8 درجات ساحلا وقرابة الصفر فوق 600/700 متر، وتنخفض تحت الصفر فوق 1000 متر.

هذا الوضع الجليدي يرافقنا حتى صباح الأربعاء، وتكون ذروته نهار الثلاثاء. وأضافت: "سنعود ونتاثر من بعدها بمنخفض جوي بارد وماطر يبدأ نهار الخميس، فيما تستمر الأمطار بالتواتر حتى القسم الأول من شباط، مع فوارق زمنية بسيطة، أي لا انقطاعات طويلة للأمطار."

وتوّقعت الصفحة ان تكون الأمطار في شهري شباط وآذار أعلى من معدلاتها الموسمية، ودرجات حرارة حول المعدل العام في شباط وأدنى في آذار.
