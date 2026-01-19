living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - "الميكانيزم" عند المفترق: صراع الأدوار يتركها تتآكل!

19
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خاص tayyar.org -

تدخل لجنة "الميكانيزم" مرحلة دقيقة تكشف حجم الارتباك في التنسيق الدولي وتبدّل موازين الأدوار بين الولايات المتحدة وفرنسا، مما يضع مستقبل عملها وفعاليتها أمام اختبار حاسم. فهذه الآلية التي وُلدت كإطار دولي مشترك لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بعد مواجهات خريف 2024، قامت أساسًا على شراكة أميركية–فرنسية يفترض أن توازن بين البعد الأمني والبعد السياسي.

غير أن التطورات الأخيرة أظهرت تباينًا متزايدًا في مقاربة العاصمتين لدور اللجنة. إذ تميل واشنطن إلى توسيع نفوذها داخل "الميكانيزم" على حساب الحضور الفرنسي، مع تسجيل اعتراضات على المشاركة المدنية الكاملة لباريس، مما أثار حذرًا لبنانيًا من محاولة تحويل اللجنة إلى قناة أميركية مباشرة لإدارة الملف مع إسرائيل، بعيدًا من الطابع التعددي الذي أُنشئت من أجله. في المقابل، تصرّ فرنسا على أن دورها أساسي للحفاظ على توازن الجهود الدولية، خصوصًا في ما يتعلق بتطبيق القرار 1701 وضبط الخروق الإسرائيلية، معتبرة أن أي تهميش لدورها يفرغ اللجنة من بعدها السياسي.

أما واشنطن، فتنظر إلى "الميكانيزم" كأداة عملية لتثبيت الهدنة وفتح الباب أمام نقاشات أوسع، تشمل مستقبل سلاح حزب الله وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. انعكس هذا الخلاف عمليًا على عمل اللجنة، حيث جرى تأجيل بعض الاجتماعات أو حصرها بالإطار العسكري، مما يهدد بتحويلها إلى هيئة تقنية محدودة الدور. يبقى مصير "الميكانيزم" مرتبطًا بقدرة الدول الراعية على ردم الهوة بينها، وإما تطويرها إلى منصة تفاوضية فاعلة، أو تركها تتآكل.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout